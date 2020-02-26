【更易買到口罩?】日本城 JFun App 推派籌賣口罩服務！會員每月限拎一次【附下載連結】

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。雖然這個月來 JHC 日本城曾多次返貨，但並不是人人都能撲得到口罩。所以，日本城今日（26 日）宣佈會在專屬 App「JFun APP」中推出「口罩攞籌」服務，讓會員體驗先拎籌、後到店購買的便利服務。想知怎樣做？記得看清楚以下 3 大重點！

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1. 需先下載 App 登記做會員

日本城表示，是次服務只適用於香港 J Fun 會員，所以大家需先在手機下載或更新最新版本的「JFun APP（版本 2.0 以上）」，然後註冊成為 J Fun 會員。以下為「JFun APP」下載連結：

【Android 用戶下載按此】

【iOS 用戶下載按此】

2. 地區記得選「香港」

註冊成為 J Fun 會員時需揀選所在地區，大家記得選擇「香港」。值得注意的是，註冊時必需提供姓名、出生日期以及香港手機號碼作驗證之用。而性別、住址、八達通號碼等則不是必填選項。

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3. 會員每月限拎一次籌

日本城指出，為令更多人能夠受惠，每位成功攞籌的會員於攞籌後的 30 天內不能再攞籌，變相令未購得口罩的市民更易購得口罩。所以，會員每月只能拎一次口罩籌。日本城亦提提大家，由於口罩數量有限，如果大家已經有足夠的口罩，就希望可以留機會給其他有需要人士。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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