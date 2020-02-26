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【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急

業界頭條 20:30 2020/02/26

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《財政預算案2020》出爐，政府公布將推出百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為 6 個月。有小店東主表示融資方法確是好措施，但關鍵在於是否夠快，成為中小企的及時雨。

於柴灣經營的冰室「尚品餐廳」老闆魏國財表示，財政預算案措施確有幫助，但關鍵在於方案何時能實行。他直言：「重點在於何時能審批到，始終每個方法還要經過立法會，可以想像到當中必然有阻滯。現時很多中小企都急需資金周轉，若要經過層層審批，隨時半年後仍未成功融資。」

【相關文章】財政預算案2020：政府100％擔保特惠低息貸款 中小企：助銀行減放貸疑慮

魏國財表示，尚品餐廳打算擴張營運，未來將開第 2 間分店，故希望借助貸款保證現金流，坦言若然貸款不夠快的話未必能幫忙。他解釋：「我們現在也尋求貸款，所以亦清楚中小企取得貸款需時甚久。就算政府能做到百分百擔保，但貸款仍需要透過銀行，銀行立場上仍需要批審。根據過往經驗，審核時間最少要 3 星期才知道貸款能否通過，但銀行的效率不能夠期待，例如現在很多分行都因為 home office 而不開門營業。對於中小企來說，現在正處於分秒必爭之時，已經沒條件再拖下去，再拖可能便要倒閉了。」

魏國財指出，現時中小企最需要的是及時資金周轉，看似美好的措施若然不能及時落實的話，基本上只等於「空中樓閣」。

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撰文 : 陳文政

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