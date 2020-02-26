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【一文看清口罩售價】2月26日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

行內熱話 19:18 2020/02/26

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新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

【相關內容】小店發售 3M Nexcare 三層口罩 $175 盒/ 26 個

2 月 26 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)
一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：東南亞供港的貨已不多，有網站指正貨印尼 3 層外科口罩每盒 50 個來貨價都要 250,000 印尼盾，即約 HK$141，賣價近乎沒有下調空間。

【相關內容】小店推抗疫孖寶! AirScreen x ViO VFE 99%口罩

日本三層外科手術口罩

良心價：HK$70 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)
一般商戶/網上售價：HK$230 ~ 300 (50 個)
黑店價：HK$400 或以上 (50 個)

短評：日本當地口罩極缺貨，不過今日有良心店少量返貨。一般商戶價格不變，平均約  $5 個但未必通過 VFE 測試。

【相關內容】一田快閃開售4 款日本口罩賣 $24.9 起

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ $13 / 每個
一般商戶/網上售價：HK$17 ~ $22 / 每個
黑店價：HK$25 或以上 / 每個

短評：韓國自今日起禁止口罩出口，KF94 買少見少，有貨嘅商戶似乎也開始抬價。愈來愈少 $20 樓下的選擇。日本 N99 口罩仍在 $75 至 $98 包有 5 個水平。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

【相關內容】愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個

更新截至 2 月 26 日下午 7 時

撰文 : 蔡子峰

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