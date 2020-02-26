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專題:粵港澳大灣區新機遇

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【財政預算案2020】再提河套區創科園北上發展大灣區 業界：先了解自己定位行業趨勢

大灣商機 17:48 2020/02/26

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財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，當中提到粵港澳大灣區及落馬洲河套地區的創科園。有業界人士指，河套區創科園有良好的定位，並看好園區日後的發展。

河套區創科園可作工業有關的科研

華人大數據學會執行主席洪為民表示，河套地區有良好定位，可以發展跟工業有關的科研，如通訊、製藥等行業，而且可以與深圳方面合作，長遠看好創科園的發展。財政司司長陳茂波在財政預算案中提到，創科園是港、深兩地未來的重點科研合作基地。園區將提供最多 120 萬平方米的總樓面面積，是科學園面積的 3 倍，是推動本地研發及再工業化的重要基礎設施。陳茂波指，首批土地的處理工程進展良好，政府將適時向立法會申請撥款，以展開第 1 期主體工程及第 1 批樓宇建造工程。

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到大灣區發展應留意行業及個人意願

除了提到河套地區的創科園，預算案亦提到粵港澳大灣區的發展。雖然政府不時鼓勵市民到大灣區發展，但洪為民認為，政府可先從兩方面著手，包括資訊開放及提供便利措施，如通關、醫療等措施，讓市民了解粵港澳大灣區。他指，市民可根據自己從事的行業及個人意願到大灣區的發展，例如從事科技、生產行業的人士可以到廣州發展，相反從事金融相關行業的人士留在香港發展會較佳。

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撰文 : 廖淑瑩

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