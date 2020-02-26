【財案2020】政府派 1 萬可刺激港零售業嗎？電腦店老闆：有當然好過無，但錢最緊要快到手

面對新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情打擊經濟，不少人都希望政府派錢。2020-21 年度《財政預算案》今日 (26 日) 公布，財政司司長陳茂波公布多項派糖方案，其中一項便是向 18 歲或以上的香港永久性居民發放 1 萬元。有科技產品店負責人認為措施有一定幫助，但重點是時間要快。

最初有消息指，最快於今年 8 月才開始接受申請。不過陳茂波於下午記者會表示，指手續越簡單越好，目標於今年暑假期間陸續發放款項。

飛揚電腦負責人葉子揚表示，其實疫情對電腦銷售行業影響不算很大。因不少機構及公司讓員工 home office，巿民對電腦及相關配件的需求反而多了一些，另外他認為寬減利得稅，對中小企會有一定幫助。不過他亦指出，全民派 1 萬的措施，有當然好，而且發放時間夠快才是重點。他認為政府應向李嘉誠基金會學習，指上次「應急錢」計劃又快又好。

至於手機方面，三禾電器負責人 Simon 則指疫情導致生意下跌了 3、4 成，認為《財政預算案》的派糖措拖幫助不大，只能讓巿民心情稍稍轉好，整體而言只能說「好過無」。他又指即使將發放 1 萬元提前至 8 月，依然太遲，屆時疫情可能已受到控制。他稱商戶最大的成本是舖租和人工，尤其是租金方面，期望政府有措拖可減輕租金方面的負擔。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】