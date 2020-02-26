【港產口罩】再有香港口罩廠! 「一人一口罩」已落實口罩機及原材料

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。幸好香港有很多商人及好心人都紛紛主動站出來要在短時間內建立口罩生產線，務求可以解決香港人對口罩的急切需求。目前已經有 3、4 個團體宣佈成功開設香港製造的口罩廠，近日，再有好心人在其 Facebook 專頁上宣布即將會再有一個屬於香港人的口罩廠房「一人一口罩」，更指最受大家關注的口罩機及原材料亦已落實，希望可以盡快投入生產「Made in Hong Kong」的口罩。

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據「一人一口罩」的 Facebook 專頁近日發表的口罩生產線實際生產報告所述，「一人一口罩」已經聘請了相當有份量的技術總監，其加入可以鞏固初始期的計劃外，更確保了日後產品研發及用戶體驗分析，同時最受大家關注的口罩機和原材料亦已落實，目前只差廠房建立；而廠內的設備他們則希望可以盡量引入香港本地的廠家以及科研成果，務求做到「Made in Hong Kong」。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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