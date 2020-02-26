【$10000 點攞】料最快暑假發放 ! 解構政府派 $1 萬措施 6 大重點

財政預算案 2020 其中一個重點措施為「18 歲或以上的香港永久性居民發放 HK$1 萬」，預計措施可惠及約 700 萬人，涉及約 HK$710 億開支。政府「有糖派」，確實會讓大市民關注何時可申請或收到款頂，又或者領取要求為何。而據本地傳媒綜合政府消息人士的情報，凡年滿 18 歲或以上的香港永久性居民，財爺指最快暑假發放。

政府派 HK $1 萬措施 6 大重點：

1）怎樣才算「年滿 18 歲或以上的香港永久性居民」？

只要是 2021 年 3 月 31 日或之前，年滿 18 歲的香港永久性居民都可受惠。如目前年齡為 17 歲的市民，則須待年滿 18 歲時方可申請。

2）何時開始申請？

據指申請程序會分階進行，以不同年齡劃分組別，預期措施籌備時間約為 6 個月，因此推斷最快今年 8 月會開始接受申請。

3）何時截止申請？

預計截止申請日期為 2021 年 12 月 31 日。

4）派錢方式為何？

派錢方式預料會參考以往做法，即透過銀行過數形式進行，如沒有銀行戶口的話，則會以支票形式發放。

5）最快何時可以領取 HK $1 萬？

陳茂波於下午記者會時透露，期望第一批市民可於今年暑假收到款項。

6）綜援人士能否申請？

由於這次派 HK $1 萬措施只有「年滿 18 歲或以上的香港永久性居民」1 項條件，因此不論有否申請或領取其他津貼援助都可受惠。

Source:Skypost