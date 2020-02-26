【派 $10000】18 歲或以上港人獲派 1 萬！打工仔薪俸稅 100％ 減免

財政司司長陳茂波今日（26 日）宣讀 2020 / 2021 財政預算案，表示會推出大規模的逆周期措施，涉及超過 1,200 億。當中在紓解民困方面，由於香港的經濟因過去多月的社會事件及新型冠狀病毒疫情受到沉重打擊，為鼓勵、帶動本地消費，及紓緩市民的經濟壓力，政府公佈了 6 大紓困措施：

1. 寬減 2019/2020 年度 100% 薪俸稅和個人入息課稅，上限為 $2 萬。有關扣減會在 2019/2020 課稅年度的最終應繳稅款反映.

2. 寬免 2019/2020 年度住宅物業全年差餉，上限為每戶每季 $1,500 。

3. 向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

4. 香港房屋委員會和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。

5. 為參加 2021 年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。

6. 會向 18 歲或以上的香港永久性居民發放 $1 萬，預計措施可惠及約七百萬人，涉及約 $710 億開支。

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