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【財政預算案2020】財爺派1萬元刺激消費？ 精品餅店﹕暫未推優惠應對・救市才最要

業界頭條 16:59 2020/02/26

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財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，當中向 18 歲或以上的香港永久性居民發放港幣 1 萬元。在新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）及早前的本地社會事件影響下，香港消費市道疲弱，有店舖指，政府向市民發放 1 萬元對刺激消費有幫助。

料可刺激消費 惟市道租金最大挑戰

Glorybakery 創辦人鄭俊華（James）指，這次新冠肺炎疫情衝擊比較大，政府向市民派發的 1 萬元對商家來說有一定作用，期望能夠刺激本地消費。他表示，政府今日才公布向市民派發 1 萬元，因此現時未有計劃推出優惠。對於預算案中有不少措施幫助中小企，James 認為這些都是象徵式的幫助，有好過無，現時要面對的是市道差及租金方面的問題。

【相關文章】【財政預算案2020】補貼水電費差餉？食肆直言幫助有限：派錢不如抗疫

Glorybakery 創辦人鄭俊華。

【相關文章】【財政預算案2020】中小企百分百融資擔保幫到手？小店東主：「租金才是根源問題」

料暑假期間可收到款項

新一份財政預算案中，政府將會向 18 歲或以上的香港永久性居民發放港幣 1 萬元。財政司司長陳茂波指，希望措施愈簡單愈快愈好，目標是暑假期間市民可以陸續收到錢。

【相關文章】【財政預算案2020】政府100％擔保特惠低息貸款 中小企：助銀行減放貸疑慮

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撰文 : 廖淑瑩

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