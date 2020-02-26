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【財政預算案2020】補貼水電費差餉？食肆直言幫助有限：派錢不如抗疫

業界頭條 14:30 2020/02/26

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《財政預算案 2020》出爐，政府公布將作出水電費和差餉補貼，大量中小企受惠，但這是否能「急老闆所急」呢？恐怕未必。SME.hket 訪問大角咀「飛機艙」主題餐廳 The Galley ，其負責人余安銘（Anthony）表示有幫助，但：「四個字講晒，『杯水車薪』。」

【相關文章】【財政預算案2020】「撐企業、保就業」 助企業措施一覽

余安銘直言飲食業平均少近 5、6 成生意，他有些朋友營業額只餘下 1、2 成（如火鍋食店），說：「政府派錢派得幾多？正正經經控制好個疫情吧啦.....我寧願政府封關都好過派錢。勿論封咗關之後有冇幫助，但人們一定較放心出街消費。」

「飛機艙」主題餐廳The Galley 負責人余安銘。

財政預算案將補貼合資格的非住宅電力用戶額外 4 個月每月 75% 電費開支，每戶每月補貼上限為 5,000 元；減免非住宅用戶額外 4 個月 75% 應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為 2 萬元及 1.25 萬元；寬免 2020／21 年度非住宅物業差餉，首 2 季以每戶每季 5,000 元為上限。

【相關文章】【特色小店】地上體驗頭等飛機餐 餐廳靠裝修打響名堂

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撰文 : 陳文政

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