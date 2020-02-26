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【財政預算案2020】中小企百分百融資擔保幫到手？小店東主：「租金才是根源問題」

業界頭條 14:56 2020/02/26

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《財政預算案 2020》出爐，政府公布將推出百分百擔保的特惠低息貸款，申請期為 6 個月。有小店東主表示措施是好，但中小企真正面對的問題其實是租務問題。

新一份財政預算案推出「中小企融資擔保計劃」，特惠低息貸款計劃由政府作百分之百擔保，申請期為 6 個月。貸款額為合資格申請企業 6 個月的薪酬及租金開支，以 200 萬元為上限，還款期達 3 年，可選擇首 6 個月還息不還本。政府會為此提供最多 200 億元的信貸保證。

【相關文章】財政預算案2020：「撐企業、保就業」 助企業措施一覽

屯門「瀧赤料理」東主羅小虎稱正尋求中小企融資，這次計劃剛好能幫助到他：「政府願意做這個措施亦是好事。短時間內能紓緩到部分人困境，但長遠其實解決不到根源問題。」

屯門「瀧赤料理」東主羅小虎。

瀧赤料理在新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情期間仍做到收支平衡，他尋找融資的原因是店舖租金太高，故需融資另尋新舖。羅小虎說：「我們經營實體店，如果說為甚麼難賺到錢，其實都是因為要面對地產商、業主無止境加租。這才是根源問題。我們進行融資後或者能夠捱得過這 6 個月，再等巿場信心回復…… 但最大問題仍沒解決。」

羅小虎指出，業主無規管下的加租才是最大問題，好生意時便加租，市道轉差又不肯減，羅小虎的店舖在面對疫情之下，業主減租幅度連 1 成都沒有，小店租戶情況被動。他有些獲得「米芝蓮推介」的店東朋友，得到推介「出名」後便遭業主加租，完全無視他經營狀況、平時賺多少錢，加租下令經營非常困難。

【相關文章】財政預算案2020：政府100％擔保特惠低息貸款 中小企：助銀行減放貸疑慮

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撰文 : 陳文政

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