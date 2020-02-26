【財政預算案 2020】強推創科研發重口罩？5大創新科技措施一覽 

過往的財政預算案，總有篇幅提到發展創新科技、推動科研，帶動未來經濟發展的重要性，今年財政司司長陳茂波公布的最新《財政預算案 2020》也不例外。到底今回財政預算案有那些創新科技措施呢？

5 大創新科技措施一覽：

政府在科學園建設的兩個分別專注於醫療科技和人工智能及機械人科技的「InnoHK 創新香港研發平台」，得到多家世界知名院校及研發機構熱烈反應。預計首批研發機構可於今年陸續設立，同時也正積極探討建設第 3 個研發平台；

為企業的合資格研發開支提供額外稅務扣減，以及通過創新及科技基金資助本地研發工作，促進技術轉移和研發成果的實踐和商品化。政府會於下月將「公營機構試用計劃」的適用範圍，擴大至全港從事研發的科技公司；

政府正探討與可重用口罩相關的應用科技方案，而現時會使用由物流及供應鏈多元技術研發中心自行研發的電子手環，協助家居檢疫工作。此外，納米及先進材料研發院亦授權一間口罩生產商利用其專利納米纖維技術，生產透氣度高、有殺菌功能的口罩。

向創新及科技基金注資港幣 20 億元，推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線。此外亦會向香港科技園公司增撥港幣 20 億元，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施；

今年 4 月起改良「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。政府出資比例會由現時的 2/3 上調至 3/4，資助上限亦會由港幣 40 萬元增港幣 60 萬元，可獲批項目上限亦由 4 個增至 6 個。

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