【財政預算案2020】業界普遍歡迎優化「科技券」計劃

財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，他表示政府一直在基建、財政、技術及人才方面支持香港再工業化。今年 4 月將優化「科技券」計劃，資比例會由現時的 2/3 上調至 3/4，業界普遍表示歡迎新措施。

政府未來將向創新及科技基金注資港幣 20 億元，推行「再工業化資助計劃」，並會向香港科技園公司（科技園）增撥 20 億元，把位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。

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▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

同時，今年 4 月起政府將優化「科技券」計劃，出資比例會由現時的 2/3 上調至 3/4，資助上限亦會由港幣 40 萬元提高至 60 萬元，而可獲批項目上限亦由 4 個增至 6 個。盼可鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。

香港創科發展協會主席陳迪源對科技券計劃的優化非常歡迎，認為加大資助比例、金額以及項目上限，有助企業應用更多創新科技。有意申請的企業不需要因為項目資助的限制而作出取捨。他又稱：「我們希望政府在下一次優化時考慮在批准項目後發放部分金額，以幫助現金流有壓力的中小企。」

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▲ 香港青聯科技協會主席黃麗芳。

香港青聯科技協會主席黃麗芳認為，落馬洲河套地區的港深創新及科技園（創科園）已經討論多年，由於深圳一方已經如火如荼發展，期望《財政預算案2020》下港方創科園可以儘快完工，令大灣區的創科項目及試點計劃可以盡快展開。

她又指，除科技園，數碼港對其租戶和培育公司、大學團隊成立的初創企業也是需要得到支援，建議創新及科技基金亦應支持其他初創企業聘請碩士及博士科研人員，以支持高新科技的發展。

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