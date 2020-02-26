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【財政預算案2020】政府100％擔保特惠低息貸款 中小企：助銀行減放貸疑慮

業界頭條 14:13 2020/02/26

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財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，當中推出 5 項全新措施協助中小企，如推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款。中小企業界認為，政府作出 100% 擔保可以釋除銀行的疑慮。

百分之百貸款擔保減銀行疑慮

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，政府推出的百分之百擔保的特惠低息貸款對中小企幫助很大。她解釋，舊有擔保計劃政府只作 80 至 90% 的擔保，令銀行在批出貸款時需要審慎考慮。但在新計劃下，政府作出百分百擔保可以減少銀行在審批中小企貸款時的疑慮，變相容易接受中小企的貸款申請。她認為，《財政預算案2020》中的措施能全面幫助企業，且涵蓋不同行業。

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政府寬免租金望起帶頭作用

除了特惠低息貸款外，麥美儀亦提到預算中為政府物業的合資格租戶提供額外 6 個月 50% 租金或費用寬免，可以起帶頭作用。麥美儀希望，政府此舉可以令地產商跟著減租，始終現時商戶經營面對最大問題始終是租金。她又指，預算案提出不少措施協助企業及員工，期望政府可以盡快實行以上措施。

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Photo：何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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