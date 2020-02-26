【業界好事】議員莫乃光贈口罩予IT人 網上登記減派發排隊時間

香港立法會議員（資訊科技界）莫乃光將派發免費口罩予資訊科技業界人士，是次派發將採用網上登記，並優先給予未能在家工作的「IT人」，每人可取 10 個口罩。

莫乃光在 Facebook 專頁上表示，將聯同香港資訊科技界工會派發口罩給有需要的 IT 界人士，對象為香港資訊科技界工會會員及香港 IT 人士，並會於星期四 (2 月 27 日) 下午 1 時開放網上登記，名額 300 位，口罩將會以郵寄方式寄出，詳情請留意莫乃光的 Facebook專頁。

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派發時間可能更改，詳情請向莫乃光議員Facebook專頁查詢。

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Photo：Charles Mok 莫乃光 Facebook