  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 20:23
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【業界好事】議員莫乃光再贈口罩予IT人 網上登記減派發排隊時間

業界頭條 19:34 2020/03/02

分享：

香港立法會議員（資訊科技界）莫乃光將派發免費口罩予資訊科技業界人士，是次派發將採用網上登記，並優先給予未能在家工作的「IT人」，每人可取 10 個口罩。

莫乃光在 Facebook 專頁上表示，將聯同香港資訊科技界工會派發口罩給有需要的 IT 界人士，對象為香港資訊科技界工會會員及香港 IT 人士，並會於星期四 (2 月 27 日) 下午 1 時開放網上登記，名額 300 位，口罩將會以郵寄方式寄出，詳情請留意莫乃光的 Facebook專頁

3 月2 日更新:

由於上星期派發口罩反應熱烈，莫乃光決定加碼提供 4,000 個外科口罩給有需要的前線IT人，繼續為IT人打氣 

網上登記：
日期：3月5日（星期四）
時間：1:00PM
名額：400（每份10個口罩）
對象：現職IT人 (資料齊全者優先)
口罩類別：美國Cranberry ASTM Level 2 (藍色）及 日本 PFE/BFE/VFE 99%（白色）

 登記連結：p.charlesmok.hk/mask2

【相關文章】迷你倉贈5000日本口罩 本星期六派發共抗新冠肺炎

派發時間可能更改，詳情請向莫乃光議員Facebook專頁查詢。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁查詢【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Charles Mok 莫乃光 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個
2020/02/26
愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個
【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土
2020/02/26
【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土
疫情 正能量 口罩 數碼轉型 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎 莫乃光

下一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣