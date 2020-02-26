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【財政預算案2020】「撐企業、保就業」 助企業措施一覽

行內熱話 12:08 2020/02/26

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財政司司長陳茂波今日（2 月 26 日）公布新一份財政預算案，當中「撐企業、保就業」是大方向之一，並會推出 5 個全新加 7 個延續措施！現在就看看他提出的撐企業、保就業方案。

5 項全新措施

  • 在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為 6 個月。貸款額為合資格申請企業 6 個月的薪酬及租金開支，以 HK$200 萬為上限，還款期長達 3 年，當中可選擇首 6 個月還息不還本，而政府會為此提供最多 HK$200 億的信貸保證；
  • 寬減 2019／20 課稅年度百分之百的利得稅，上限為 HK$2 萬，全港 141,000 名納稅人受惠；
  • 寬免 2020／21 年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季 HK$5,000 為上限，其後兩季則以每戶每季 HK$1,500 為上限，估計惠及 42 萬個非住宅物業；
  • 寬免 2020／21 年度的商業登記費，有 150 萬名業務經營者受惠；
  • 公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期 2 年。有關措施將惠及約 140 間公司，相關收入將合共減少 HK$2.12 億；

7 項延續措施

  • 補貼合資格的非住宅電力用戶額外 4 個月每月 75% 電費開支，每戶每月補貼上限為 HK$5,000；
  • 減免非住宅用戶額外 4 個月 75% 應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為 HK$2 萬及HK$12,500；
  • 向本地回收企業提供新一輪為期 6 個月的租金資助計劃，開支約 HK$1 億；
  • 向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶提供額外 6 個月 50% 租金或費用寬免；
  • 向短期地契條款豁免書的合資格持有人提供額外 6 個月 50% 費用寬免；
  • 向康樂及文化事務署轄下文娛中心設施的租用者額外提供 6 個月 50% 基本場租寬減；
  • 向郵輪公司及現有碼頭商戶提供額外 6 個月的收費及租金減免，預計收入將減少 HK$1,800 萬。

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撰文 : 蘇家華

財政政策 經濟 財政司 經濟狀況 財政預算案 陳茂波

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