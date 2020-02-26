【新冠肺炎】HKTVmall打擊炒賣 商戶高於市價售口罩將收足24％佣金

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP) 肆虐，口罩成為市民搶購物品之一，而市場上的口罩價格更一直高企。網購平台 HKTVmall 早前因應口罩短缺，下調商戶售賣醫用口罩的銷售佣金。最近平台再推出措施，為出售口罩的商戶提供 2 種佣金選擇，如商戶以「良心價」售賣口罩將下調銷售佣金至 5%；若口罩售價高於市價，平台將收取 24% 銷售佣金。

「良心價」售賣口罩可下調銷售佣金



據商戶提供的郵件指，HKTVmall 將於 2020 年 3 月 1 日為商戶出售的醫用口罩提供 2 種佣金選擇，有效期至 2020 年 3 月 31 日。如商戶以「良心價」出售普通或醫用口罩（即每個價格低於或等於港幣 2.5 元）、KF94/N95/N99 口罩（即每個價格低於或等於港幣 15 元），銷售佣金可下調至 5%。相反，如商戶以高於市價出售口罩，其銷售佣金將以標準佣金（即 24%）計算。

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▲ 商戶以「良心價」出售口罩可下調銷售佣金至5%

控制商戶口罩價格



HKTVmall 除了為「良心商戶」提供特別的銷售佣金外，同時亦嚴格控制商戶出售口罩的價格，如口罩價格超出某個水平，公司會將產品下架，並收取每件產品港幣 1,000 元 罰款。公司更在電郵中強調，嚴禁商戶故意抬高產品價格、出售劣質貨、偽冒貨品或不合規格貨品。

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▲ 如商戶的口罩售價高於以下水平，平台會將產品下架及罰款

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