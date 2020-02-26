【新冠肺炎】一田早上快閃開售4 款口罩開店即賣

一田今早（2 月 26 日）在 Facebook專頁宣布有「特急口罩供應」，分別會在大埔、觀塘、葵芳及新蒲崗店 4 分店出售，口罩分別有 4 款選擇，口罩款式分別有 5 / 7 / 10 個裝，價格由港幣 24.9 元至港幣 89.9 元不等，大家可以先參考下方圖片，想好需購什麼款式，加快購物過程。口罩會於各分店開店後隨即出售，每店各 650 名額，每人限購 4 包 / 盒。每款貨量有限，售完即止。

口罩款式及出售分店詳情如下：

9 㸃開店：大埔店

10 點開店：觀塘 / 葵芳 / 新蒲崗店

開店 1 小時前，一田職員會在場安排大家排隊，每人限購 4 包 / 盒，以先到先得發售。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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