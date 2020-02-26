【業界好事】旅行社40000口罩贈長者 電話登記方式免排隊

有旅行社派發 40,000 個免費口罩予 65 歲或以上長者！公司採用電話登記模式派發口罩，成功領籌人士只需到分店領取口罩即可，免卻長者排隊之苦。

領取口罩日期為 2 月 27 日至 2 月 29 日，領取時必需向職員出示短訊及長者卡以核對身份。如貨量不足以供應給所有登記人士，旅遊社會以登記先後次序決定。旅行社提醒，詳情請留意領華旅行社 Facebook專頁。

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▲ 領華旅行社在Facebook上的貼文

領華旅行社首階段會派發 20,000 個口罩，持有長者卡之 65 歲或以上長者，只要在今日早上 10 時至晚上 7 時，致電 2133 9488 或 5208 6860，登記姓名、長者卡號碼、手提電話號碼及換領地區即可，每名成功領籌人士將會收到一則短訊確認。每名成功領籌人士可領取 5 個口罩，每項資料只能登記 1 次。

換領門市地址：

元朗分行 元朗 嘉城廣場地下 G028 號舖

大埔分行 大埔同秀坊 16 號後 A 舖

觀塘分行 牛頭角道 300-302 號裕民中心一樓裕民薈 178 號舖

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Photo：領華旅行社 Facebook