  • 27°C
香港時間 : 2020226日 (三) 13:29
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【業界好事】旅行社40000口罩贈長者 電話登記方式免排隊

業界頭條 10:05 2020/02/26

分享：

有旅行社派發 40,000 個免費口罩予 65 歲或以上長者！公司採用電話登記模式派發口罩，成功領籌人士只需到分店領取口罩即可，免卻長者排隊之苦。

領取口罩日期為 2 月 27 日至 2 月 29 日，領取時必需向職員出示短訊及長者卡以核對身份。如貨量不足以供應給所有登記人士，旅遊社會以登記先後次序決定。旅行社提醒，詳情請留意領華旅行社 Facebook專頁

【相關文章】愛心藥房派口罩後又平賣口罩- 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個

領華旅行社在Facebook上的貼文

領華旅行社首階段會派發 20,000 個口罩，持有長者卡之 65 歲或以上長者，只要在今日早上 10 時至晚上 7 時，致電 2133 9488 或 5208 6860，登記姓名、長者卡號碼、手提電話號碼及換領地區即可，每名成功領籌人士將會收到一則短訊確認。每名成功領籌人士可領取 5 個口罩，每項資料只能登記 1 次。

換領門市地址：
元朗分行 元朗 嘉城廣場地下 G028 號舖
大埔分行 大埔同秀坊 16 號後 A 舖
觀塘分行 牛頭角道 300-302 號裕民中心一樓裕民薈 178 號舖

【相關文章】【3 月投產】香港維特健靈「踩過界」設廠生產口罩！預計可生產 300 萬個

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：領華旅行社 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩
2020/02/25
【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩
【業界好事】汽車美容公司贈漂白水・10000口罩 一連3日派發
2020/02/25
【業界好事】汽車美容公司贈漂白水・10000口罩 一連3日派發
疫情 正能量 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 旅遊行業 肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】一田早上快閃開售4 款口罩開店即賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣