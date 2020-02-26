愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。善華藥業化妝有限公司開售韓國 KF94 口罩。

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善華藥業在過去的周未 9 時才向長者派贈 10000 個口罩，今次在 Facebook 上表示，售賣韓國 KF94 口罩。這韓國 KF94 口罩的規格相當於 N95 口罩，同為三層設計。這 KF94 口罩一包 7 個只售 $119，即平均只要 $17 個。在現時韓國已發布禁止口罩出口令下，售價十分合理。

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善華藥業地址:元朗壽富街 7 號地下

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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