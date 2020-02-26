新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。香港公益金在 Facebook 上表示，將向基層市民同埋弱勢社群派發愛心防疫包。

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香港公益金表示，為協助有需要人士抵抗新型冠狀病毒，包括黎明先生、郭少明博士、陳祖澤博士、張永銳先生、龐建貽先生、孫道弘先生等，親手把口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、白米、維他命 C片、抗炎湯包等等抗疫物資，放入「愛心防疫包」中。

▲ 黎明親手製作愛心防疫包 內附口罩搓手液等派俾基層市民!

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此外，香港公益金亦感謝中銀香港全力支持，慷慨捐出 $1,300 萬給公益金作抗疫用途，讓愛心防疫包可以順利面世。由今個星期起，5 萬個「愛心防疫包」將會陸續分派給基層市民同埋弱勢社群。

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▲ 黎明親手製作愛心防疫包 內附口罩搓手液等派俾基層市民!

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如想捐款支持「公益金及時抗疫基金」，幫助有需要人士，可按此瀏覽。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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