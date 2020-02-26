新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。現時世界各國都需要大量口罩。美國白宮貿易與製造業政策辦公室主任 Peter Navarro 於 25 日接受採訪時表示，指美國現時缺乏 N95 口罩，原因是中國現時禁止所有 3M 口罩出口至美國。

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早前 Peter Navarro 接受當地傳媒採訪時表示，美國企業的供應鏈，太多均委由海外供給，包括中國、印度、歐洲等。今次的疫情，凸顯了美國經濟依賴世界供應鏈的弱點，而他的目標則希望將這些企業回歸到本土。

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他又指出，現時馬上需要解決的問題是 N95 口罩，這一切都要靠自己，疫情之下不會有盟友。因中國現時禁止所有 3M 口罩出口至美國，白宮擬撤回位於當地的 4 間美國公司，改為在美國生產，以解決物資不足的情況。

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▲ 【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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