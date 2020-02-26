  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:48
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

業界頭條 01:28 2020/02/26

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。現時世界各國都需要大量口罩。美國白宮貿易與製造業政策辦公室主任 Peter Navarro 於 25 日接受採訪時表示，指美國現時缺乏 N95 口罩，原因是中國現時禁止所有 3M 口罩出口至美國。 

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

早前 Peter Navarro 接受當地傳媒採訪時表示，美國企業的供應鏈，太多均委由海外供給，包括中國、印度、歐洲等。今次的疫情，凸顯了美國經濟依賴世界供應鏈的弱點，而他的目標則希望將這些企業回歸到本土。

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

他又指出，現時馬上需要解決的問題是 N95 口罩，這一切都要靠自己，疫情之下不會有盟友。因中國現時禁止所有 3M 口罩出口至美國，白宮擬撤回位於當地的 4 間美國公司，改為在美國生產，以解決物資不足的情況。

【相關內容】 良心藥房開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

【自食其果】美國缺 N95 口罩指中國禁止出口 擬將供應鏈回歸美國本土

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 何兆洋

相關文章

【新冠肺炎】莎莎開賣日本製 KOKUBO 口罩
2020/02/25
【新冠肺炎】莎莎開賣日本製 KOKUBO 口罩
真良心價發售! 德仁中西大藥房今午開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒
2020/02/25
真良心價發售! 德仁中西大藥房今午開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒
【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩
2020/02/25
【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩
【3 月投產】香港維特健靈「踩過界」設廠生產口罩！預計可生產 300 萬個
2020/02/25
【3 月投產】香港維特健靈「踩過界」設廠生產口罩！預計可生產 300 萬個
【附派籌連結】THE GULU 免費派口罩 憑籌免費換 3 層外科手術口罩 10 片裝
2020/02/25
【附派籌連結】THE GULU 免費派口罩 憑籌免費換 3 層外科手術口罩 10 片裝
疫情 口罩 THE GULU 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

愛心藥房派口罩後又平賣口罩! 韓國 KF94 口罩售平均 $17 個

下一篇文章

環電免費派口罩予媽媽 ! 10000 萬個口罩完滿送出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣