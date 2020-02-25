【附派籌連結】THE GULU 免費派口罩 憑籌免費換 3 層外科手術口罩 10 片裝

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。但需要口罩的朋友留意！ 2 月 26 日 THE GULU 聯同 Aim health optimization + emotional detox services 舉行的免費派口罩活動，會於早上 10 時開始，在指定連結派籌，憑籌號就可可免費換領醫療用品品牌 Descarpack 的 3 層外科手術口罩 10 片裝了！

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THE GULU 聯同 Aim health optimization + emotional detox services 舉行的免費派口罩活動，會於早上 10 時開始，只要大家在指定連結取籌【請按此】，已取籌的朋友就可於同日早上 10 時至晚上 6 時 30 分期間，前往領取地點（銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 802 室），憑籌號免費換領醫療用品品牌 Descarpack 的 3 層外科手術口罩 10 片裝。留意明天派發的籌號只有 250 個，每位用家最多只取 1 個籌號，派完即止的。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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