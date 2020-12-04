【疫市營商】文青搞生意都可貼地！西式咖啡店煮丁麵賣出港特色

咖啡文化近 10 年間蓬勃發展，香港咖啡店如雨後春筍般冒出，面對激烈競爭，營運上必須想方設法突出自己。有「文青」經營主打港式情懷咖啡店，招牌食品港人「至愛」出前一丁即食麵，配上特色風格裝修，大受市場歡迎。

2005 年 Colour Brown 於西貢開業，2015 年店舖遷到佐敦官涌街，創辦人李健明（Edwin）說：「舊舖 350 平方呎，搬到新舖大了不少，大約 1,000 呎。舖位雖然不是在一線旺街，但顧客坐得舒服便有生意。偏遠有偏遠點的好處。」

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▲ 店舖內的螺旋梯極之吸晴。

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後來公司相繼在尖沙咀誠品和深水埗開分店，深水埗黃竹街分店更讓品牌一炮而紅。談及深水埗分店 ，李健明坦言能夠租到如此有特色的舖位與 Colour Brown 致力於推動香港文化工作的經營理念有關，Colour Brown 的西貢店與誠品店不時會與本地藝術家合作，透過借出場地舉辦畫展、攝影展等協助藝術家宣傳，同時提升公司品牌價值，過往更曾 1 月 1 次加入 busking（街頭藝術）節目邀請歌手演唱，有聲有色。

當時深水埗分店業主希望找到能推動社區活化、擔起社區連結責任的公司，惟要求過高舖位丟空數年。當時業主擁有全棟樓業權，甚至自費極具特色裝修，如貫通 3 層樓的螺旋梯，可惜一直找不到合適租戶，後來在 2019 年跟 Colour Brown 一拍即合；Colour Brown 之後再租下了大廈 2 樓，希望透過更大的空間推廣活動，除了咖啡沖調班之外，亦會舉辦各式手作班以活化社區和連結文創藝術者，讓其可以「落地」。

▲ 蜂蜜薑汁泡沫咖啡、咸豬手出前一丁。

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李健明說：「2019、2020 年發生了很多事，之前有段時間全日禁堂食。飲咖啡的人肯定想坐下慢慢享受，停堂食生意即時跌剩 1 成。新冠肺炎疫情改變市民生活模式，深水埗愈來愈旺，中環星期六日顧客消失，深水埗店就爆場。」

面對愈來愈激烈的咖啡店競爭，李健明繼續秉持其特色風格。他笑言，其咖啡店的皇牌產品十年都沒變過：「咖啡店看起來較為西式，但咖啡店未必不能融入港式生活。香港人很習慣茶餐廳，毋須豪裝亦可以舒適放鬆，這正是我開咖啡店目的之一，主打港式元素更是殺著。」

▲ 其他分店的裝修亦非常港式。

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咖啡店一定要兼賣食物才能追上高昂的營運成本，可是 Edwin 對煮食無甚麼心得，唯有在煮「丁麵」（出前一丁即食麵）方面有點信心和獨門秘訣，大膽地加入餐單後想不到大受歡迎，鹹豬手出前一丁非但未有令咖啡店降格，更成為店舖招牌菜；「蜂蜜薑汁泡沫咖啡」更是揉合了李健明的觀察、咖啡經驗與人脈，用上本地產的蜜糖、薑汁，極為配合入冬的寒涼天氣，有幾聲咳時飲便最好。

▲ Colour Brown 創辦人李健明。

港式的餐飲搭配引來了不少文青朝聖，螺旋梯更成為打卡熱點，Colour Brown 成功在咖啡店林立的香港展現特色，第四間分店更剛於 12 月 1 日在中環核心地區開業。

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