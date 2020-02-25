【3 月投產】香港維特健靈「踩過界」設廠生產口罩！預計可生產 300 萬個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。很多有心人、商家決定解決市民燃眉之急，自費購買口罩機器並設廠生產本地口罩。至今，已有 4、5 個團體宣佈開設本地口罩生產線。日前，連本地藥廠維特健靈都「踩過界」，決定夥拍本地空氣過濾物料公司 Focus，生產高防護性的「納米纖維殺菌防毒口罩」！

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

維特健靈眼見香港一罩難求，決定借助自身製藥專業，與本港生產及研發空氣過濾專利物料 MultiH 的廠商百達洋行（Focus）合作，共同研發高防護性的本土口罩。這款「納米纖維殺菌防毒口罩」跟市面的 3 層口罩不同，它是設計成 4 層。中間的過濾層改成更精密糼細及具高透氣性的雙層「納米纖維網（Nanofiber）」，他們還加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，所以能更有效地隔絕空氣中的懸浮粒子及病毒。維特健靈預計，「納米纖維殺菌防毒口罩」能達到細菌過濾效率（BFE）95% 或以上。

【相關內容】 良心藥房開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

為了生產「納米纖維殺菌防毒口罩」，維特健靈在其大埔廠房中騰出專業的無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場。該無塵間達製藥用級別，室內溫度、濕度、氣流、氣壓及照明系統均受嚴格控制。維特健靈預計 3 月中就能生產 3 百萬個口罩，並會將所有口罩用作捐贈之用或以成本價發售。

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】