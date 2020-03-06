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【疫市營商】餐廳小店加強防疫增推廣 有策略淡市生意回升兩成

商管策略 12:23 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎,COVID-19）疫情持續，即使敢出外用餐亦會面對不知道應將口罩何處放的問題。SME.hket 曾報道有食肆貼心為客人送上信封，客人受落；最近更推出多項防疫措施，更令營業額回升兩成。

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長谷川雄一(左)、Hidy(右)。

Tiger San 餐廳助理經理 Hidy Sin 說：「例如我們會先和客人探熱，帶客人入座時，會在他們面前將枱消毒，然後才給餐單，在他們除口罩之前，會先給信封他們，我們人手少，確會走很多轉，但我想這樣能夠挽回客人對食肆信心，是值得的。」

若然在深測體溫後發覺客人有發燒跡象，Hidy 便會給客人 8 折的外賣優惠，希望對方能夠體諒食店的難處。對方吃得開心放心自然會再來。Hidy 表示不少客人說應變措施非常窩心，有客人更直言會再次光顧，而營業額方面，今星期營業額比上星期上升近 2 成，相信新措施已建功。

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每個客人都有信封放口罩。

Tiger San 過往有其他促銷活動，例如每星期一晚市都會推出主菜「買一送一」優惠，惜周一晚巿偏淡靜，成效一直欠佳；推出防疫推廣措施後，令本屬淡市周一的餐廳大排長龍，可見只要有心、有策略，餐飲業還是能夠逆市求生。

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咖哩汁非常美味，這碟飯的咖哩汁成本高達 12 元。

餐廳有多款日式美食

Tiger San 主打日式美食，主打咖哩食品，為做出最好吃的咖哩，所有咖哩汁都由日本大阪直送，這種含有 27 種香料的咖哩，在甜和辣上非常平衡，加上出色的香料調味，Hidy 笑言：「我敢說這是香港能吃到的最好吃日式咖哩，其他日式咖哩難以做到這種口感。這碗咖哩飯，只是計算咖哩汁的成本都要 12 元，是真的不惜工本。」

星期一晚巿來的話，即便是火山石料理一樣可以買一送一，美味又划算。

Tiger San 的日本主廚長谷川雄一表示，店舖定要力求多元化，不能夠只靠咖哩料理。店主長谷川先生特別擅長肉類料理，所以 Tiger San 近期便推出了火山石燒料理，迎合潮流又合香港人口味。現時 Tiger San 的晚市有近 8 成人都是點火山石燒料理，Hidy 表示未來餐單會繼續改善，保留受歡迎的產品，淘汰少人點的食品，讓餐廳經營得更好。

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撰文 : 陳文政

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