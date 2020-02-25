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口罩工廠 Mask Factory 開放官網做會員登記 獲第一手「香港製」口罩開賣消息

行內熱話 19:14 2020/02/25

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市場上對口罩的需求依然強勁，有商人、政黨等，都開始籌備香港口罩的生產線。其中，標榜「香港製造」的口罩工廠（Mask Factory），今日下午 3 時就正式推出官方網站，並開放予市民登記做會員，以獲得第一手口罩消息。不過，網站或因有太高瀏覽量而超出負荷，在原定的官網上線時間多番出現死網，直至下午 4時，網站仍然不能輕易登入。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日（不斷更新） <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

翻查口罩工廠的 Facebook 帖子留言，都有不少網民成功登記做會員，但亦有一批網民表示連網站也入不到。至下午 4 時半左右，記者成功登入網站，嘗試登記做會員。登記做會員，只需輸入姓名及電郵地址，以及自訂會員密碼，並剔選是否訂閱郵件。網站又表明，登記成為口罩工廠會員，工廠會以 eNewsletter 通知有關產品最新開售消息。【口罩工廠會員登記相關內容和網站

【相關內容】真良心價發售! 藥房開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

口罩工廠早前在官方專頁表示，會推出多款規格的口罩，但暫時未有正式開賣的時間表。口罩工廠標榜香港製造，在香港自設廠房，整個生產過程均在無塵及潔淨間進行。口罩工廠預計會發售的口罩型號如下：

型號：B95

過濾層具備原產地以 ASTM：F2101-01 規格測試之報告，細菌過濾達99%

型號：B99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 BFE99 之證書

(BFE>99% 細菌過濾達大於99%) 接近全面過濾3微米或以上的微粒

型號：P95

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE95 之證書

(BFE+PFE>95% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

型號：P99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE99 之證書

(BFE+PFE>99% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

型號：V99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 VFE99 之證書

(BFE+PFE+VFE>99% 病毒過濾率 99%)防護效果最好，可過濾細菌、微粒和病毒 0.1 至 5 微米

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 

撰文 : 沈穎廉

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