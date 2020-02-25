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【商會有情】香港中華總商會再贈12000口罩・2000搓手液

業界頭條 14:18 2020/02/25

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因應新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續，香港中華總商會（中總）再度向市民派發合共 12,000 個口罩及 2,000 支搓手液，下午３ 時半派發。該會上星期四（20 日）首次向公眾人士派發 20,000 個口罩。

中總會長蔡冠深會長表示，早前通過不同渠道訂購 10 萬個口罩及一批防疫用品，合共價值約港幣 100 萬元。該會亦將透過中聯辦向內地捐款港幣 400 萬元，至今該會相關人士捐款捐物資合共已超過港幣 2,000 萬元。

香港中華總商會會長蔡冠深（中）、王惠貞（右二）、李應生（左二）、楊華勇（左一）及陳仲尼（右一）副會長。

蔡冠深又稱，期望明天（26 日）公布的新一份財政預算案進一步配合對抗疫情發展，為工商及社會各界提供更多紓困措施，例如進一步檢視和優化去年推出的多輪支援企業措施，延長政府收費和稅項的寬免期限和增加減免額度、恆常化中小企信貸擔保等。

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撰文 : 張文啟

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