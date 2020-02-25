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【一文看清口罩售價】2月25日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

行內熱話 18:53 2020/02/25

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新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

【一文看清口罩售價】2月25日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

【相關內容】真良心價發售! 藥房賣成人及小童款均一價 ＄60 一盒

2 月 25 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)
一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)
黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：東南亞多國也開始缺乏口罩，口罩亦是炒價來港，因此短期應沒有下調空間。

【相關內容】小店平賣南美越南口罩 再送 Hello Kitty 口罩

日本三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)
一般商戶/網上售價：HK$230 ~ 300 (50 個)
黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：日本當地口罩短缺，供港貨量不多，但「良心價」的貨也甚難找到。一般商戶也要賣約近 HK$5 個。但小心並非所有口罩具病毒過濾功能。

【相關內容】莎莎開賣日本製 KOKUBO 口罩 售 20 元 5 個

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$8 ~ $13 / 每個
一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $20 / 每個
黑店價：HK$25 或以上 / 每個

短評：韓國出現口罩慌，不過早前已有不少韓國口罩供港，並被不少黑心商戶抬價出售。今日所見，一般商戶的 KF94 口罩價格已回落至 HK$20 以下。

【相關報道】香港寬頻跟全港市民逆境同行 將免客戶月費上限 $500

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

【相關報道】即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個

更新截至 2 月 25 日下午 7 時

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 

撰文 : 陳文政

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