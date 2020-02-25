新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，亞洲以至全球外遊人數減少，打擊機場免稅店生意，近年 重視旅遊零售渠道的國際奢侈品品牌和國際美妝集團亦受 自然 波及，早前中國內地機場免稅店推出 3 件美妝產品 6 折的促銷活動救市，結果成功逆轉勝。

免稅店推優惠產品瞬即售罄



旅遊研究機構 ForwardKeys 最近發表報告顯示， 新冠肺炎 疫情已經蔓延到周邊國家，人們旅遊意慾大減 ，估計機場零售業在新冠肺炎疫情期間或將損失超過 1/4 全年收入。

除了中國及香港以外的亞太地區，3 月和 4 月的出境人數將減少 10.5%，這意味著海外機場的零售收入會受到影響，當中美妝行業的影響更嚴重。不過， Estee Lauder (雅詩蘭黛) 旗下品牌在北京首都等內地機場免稅店推出優惠促銷，結果活動推出後多款產品已售罄。

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▲ Estee Lauder 機場免稅店推出優惠促銷，結果多款產品旋即售罄。

旅遊零售渠道成品牌業務增長動力



據法國旅遊零售研究機構 Generation Research 的數據指，2018 年旅遊零售渠道的總銷售額達到 790 億美元，其中 310 億美元來自香水及化妝產品，而美妝產品成為全球旅遊零售中的最大行業。此外， 多個美妝集團將旅遊零售視為業務增長的渠道。例如日本品牌資生堂集團（ Shiseido） 的 2019 全年業績中指，旅遊零售銷售突破 1,000 億日圓，成為增長最快的渠道。

事實上，Estee Lauder 和 Moncler 等品牌去年起積極拓展機場零售，Uniqlo 等公司更在機場加入自動售賣機；一俟疫情受控便可早著商機。

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