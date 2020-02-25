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【疫市營商】疫情下第一滴血！新冠肺炎中國遊客大減 日本旅館冨士見荘結業
新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，亞洲以至全球外遊人數減少，打擊機場免稅店生意，近年重視旅遊零售渠道的國際奢侈品品牌和國際美妝集團亦受自然波及，早前中國內地機場免稅店推出 3 件美妝產品 6 折的促銷活動救市，結果成功逆轉勝。
免稅店推優惠產品瞬即售罄
旅遊研究機構 ForwardKeys 最近發表報告顯示，新冠肺炎疫情已經蔓延到周邊國家，人們旅遊意慾大減，估計機場零售業在新冠肺炎疫情期間或將損失超過 1/4 全年收入。
除了中國及香港以外的亞太地區，3 月和 4 月的出境人數將減少 10.5%，這意味著海外機場的零售收入會受到影響，當中美妝行業的影響更嚴重。不過，Estee Lauder (雅詩蘭黛) 旗下品牌在北京首都等內地機場免稅店推出優惠促銷，結果活動推出後多款產品已售罄。
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旅遊零售渠道成品牌業務增長動力
據法國旅遊零售研究機構 Generation Research 的數據指，2018 年旅遊零售渠道的總銷售額達到 790 億美元，其中 310 億美元來自香水及化妝產品，而美妝產品成為全球旅遊零售中的最大行業。此外，多個美妝集團將旅遊零售視為業務增長的渠道。例如日本品牌資生堂集團（Shiseido）的 2019 全年業績中指，旅遊零售銷售突破 1,000 億日圓，成為增長最快的渠道。
事實上，Estee Lauder 和 Moncler 等品牌去年起積極拓展機場零售，Uniqlo 等公司更在機場加入自動售賣機；一俟疫情受控便可早著商機。
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Photo：中免集團
撰文 : 廖淑瑩