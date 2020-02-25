新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，各國都限制中國旅客入境。當中深受中國旅客喜愛的日本，自疫情爆發後訪日人數大跌，而近年專門接待中國旅行團的旅館「冨士見荘」，就因為旅客人數大減，成為首間疫情下宣布破產的旅館。

接待中國旅行團旅店先遭殃



位於愛知縣蒲郡市西浦町的旅館「冨士見荘」，日前正式向當地政府申請破產，據悉旅館近年來專門接待中國旅行團，旅館主打新鮮海鮮及可以俯瞰愛知縣南部三河灣的景色，深受中國旅客歡迎。但自今年 1 月新冠肺炎疫情持續，赴日的中國旅行團因疫情而要取消行程，令旅館的入住率大減，營經出現困難，最終宣布結業。

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2 月後中國訪日旅客料急降



據日本國家旅遊局公布的數字顯示，去年共有 3,190 萬名外國旅客到訪日本，其中超過 950 萬人為中國旅客，比 2018 年增加 14.5％，成為日本最大的外國旅客群體。當局指，中國由 1 月 27 日起，禁止所有旅行團到境外旅遊，預料或會影響 2 月後的中國訪日旅客數字。

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Photo：冨士見荘