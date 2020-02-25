【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩

小魔怪 Little Monster 在其 Facebook專頁公布，今天（2 月 25 日）下午 5 時會有 5 款口罩及兩款防疫用品開賣，凡購買指定口罩或防疫用品的朋友，更會贈送一盒 Hello Kitty 口罩的。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

小魔怪 Little Monster Facebook專頁公布，今天（2 月 25 日）會開賣 7 款口罩及防疫產品，售賣地點為火炭東方文具門市（火炭坳背灣街 57 號利達工業中心地下 7 號 A），其中口罩有 5 款，包括南美盒裝外科口罩（每盒 50 枚售價港幣 200 元）、越南三層外科口罩（每盒 50 枚售價港幣 250 元）、KF80 立體獨立包裝口罩（10 枚售價港幣 100 元）、KF94 立體獨立包裝口罩（5 枚售價港幣 110 元）、韓國豬嘴（3 枚售價港幣 20）。至於其餘兩款則為防疫產品，包括每包 100 塊的 99% 消毒濕紙巾，售價港幣 60 元兩包、香港製酒精搓手液 500ml，每支售價港幣 90 元。

不過，今天（2 月 25 日）開賣的口罩及防疫產品其實有一個特別的地方，就是凡購買南美盒裝外科口罩兩盒、30 枚 KF94 立體獨立包裝口罩，又或者 4 枝香港製酒精搓手液 500ml 的朋友，均可免費獲贈 Hello Kitty 口罩 1 盒！

店方透露，之所以有 Hello Kitty 口罩贈送，原來是店方的南美洲口罩入貨是代理幫忙，不到貨倉都不知貨品為何物，怎料當中合計收到 66 箱 Hello Kitty 口罩，而且更不肯定有否得到三麗鷗（Sanrio）授權，因此為免干犯知識版權條例，知法犯法，於是決定一併贈送，送給一眾前來買口罩及防疫產品的朋友。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】