  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:47
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【小店奇招】火炭文具店買南美越南口罩送 Hello Kitty 口罩

業界頭條 16:43 2020/02/25

分享：

小魔怪 Little Monster 在其 Facebook專頁公布，今天（2 月 25 日）下午 5 時會有 5 款口罩及兩款防疫用品開賣，凡購買指定口罩或防疫用品的朋友，更會贈送一盒 Hello Kitty 口罩的。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

小魔怪 Little Monster Facebook專頁公布，今天（2 月 25 日）會開賣 7 款口罩及防疫產品，售賣地點為火炭東方文具門市（火炭坳背灣街 57 號利達工業中心地下 7 號 A），其中口罩有 5 款，包括南美盒裝外科口罩（每盒 50 枚售價港幣 200 元）、越南三層外科口罩（每盒 50 枚售價港幣 250 元）、KF80 立體獨立包裝口罩（10 枚售價港幣 100 元）、KF94 立體獨立包裝口罩（5 枚售價港幣 110 元）、韓國豬嘴（3 枚售價港幣 20）。至於其餘兩款則為防疫產品，包括每包 100 塊的 99% 消毒濕紙巾，售價港幣 60 元兩包、香港製酒精搓手液 500ml，每支售價港幣 90 元。

不過，今天（2 月 25 日）開賣的口罩及防疫產品其實有一個特別的地方，就是凡購買南美盒裝外科口罩兩盒、30 枚 KF94 立體獨立包裝口罩，又或者 4 枝香港製酒精搓手液 500ml 的朋友，均可免費獲贈 Hello Kitty 口罩 1 盒！

店方透露，之所以有 Hello Kitty 口罩贈送，原來是店方的南美洲口罩入貨是代理幫忙，不到貨倉都不知貨品為何物，怎料當中合計收到 66 箱 Hello Kitty 口罩，而且更不肯定有否得到三麗鷗（Sanrio）授權，因此為免干犯知識版權條例，知法犯法，於是決定一併贈送，送給一眾前來買口罩及防疫產品的朋友。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 市場拓展 醫護健美用品 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

下一篇文章

真良心價發售! 德仁中西大藥房今午開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣