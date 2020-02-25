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真良心價發售! 德仁中西大藥房今午開賣口罩 成人及小童款均一價 ＄60 一盒

業界頭條 16:30 2020/02/25

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。今天（25 日），有藥房就出帖表示，於下午 5 時會有一批成人及兒童口罩發售，而且價格算是便宜。

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今午將開售口罩的藥房，是位於新界葵芳盛芳街 27-29 號地下的德仁中西大藥房，店方表示會有 160 盒成人口罩及 80 盒小童口罩，於今天下午 5 時開始售賣。不過，店方就未有在 Facebook 專頁上列明太多口罩的詳細規格，只說明一盒 50 個，屬獨立包裝。市民選購前，宜先向藥房了解更多。

口罩產品的詳情如下：

售賣產品：160 盒成人口罩及80盒小童口罩
售價：成人 (每盒$60 / 50個) 獨立包裝；小童 (每盒$60 / 50個) 獨立包裝
限售政策：貨量十分有限，二選一，每人限買一盒

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

發售詳情如下：
發售日期：2 月 25 日（星期二）
售賣時間：下午 5:00
排隊方向：請在店舖門外燈柱位開始，沿馬路邊向球場方向
先排隊後攞籌，二選一，一人一籌，先到先得

留意不要被人插隊打尖，拎籌後可即日到本店關門前 (8:30pm) 購買成人或小童口罩，一籌一盒，當所有籌派完後或到了售賣時間，即開賣

店方最後呼籲，今次拿到籌的朋友，下次留機會給沒有拿到籌的街坊，希望可以有更多人得到口罩。店方會在 FB page 公佈下次開賣日期時間。

留意，店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

 【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想食炒價請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡子峰

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