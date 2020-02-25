因新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情肆虐，而停業超過 20 日的海底撈，終於恢復營業。停業 20 日期間，海底撈預計損失約 50 億元人民幣營業額；如今各分店已陸續恢復營業，海底撈亦推出 2 招挽救生意。

海底撈內地門市陸續恢復營業



海底撈外送官方微信在過去的周末指，即日起海底撈外送中國部分門市將陸續恢復營業，當中北京部分門市於 2 月 15 日恢復營業，而上海部分門市則在 2 月 16 日營業，至於西安、深圳、南京部分門市在 2 月 17 日。隨著分店陸續恢復營業，海底撈同時宣布將全面升級「安心送」和「無接觸配送」服務。

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推外賣團購套餐挽救生意



海底撈供應鏈公司蜀海物流已實行新鮮食材的社區團購安心送，將會在上海首先推出。顧客可在微信小程序「群接龍」團購套餐。蜀海為社區團購提供 8 種套餐，例如售價均為 38 元的蔬菜套餐、售價為 138 元的豬肉套餐及售價為 98 元的冷凍製品套餐。至於社區安心送則要求顧客於當日下午 6 時前下單，貨品會在翌日上午 11 時送到，而社區安心送套餐與海底撈外送服務無異。

▲ 蜀海物流推出社區團購安心送

證券公司料停業損失50億元收益



中信建投早前發表的研究報告指，海底撈內地所有門市由 1 月 26 日起暫停營業，在停業 15 日佔全年經營日數的 4%，而且在停業期間仍產生一定成本。報告又指，疫情前預計公司 2020 年的營業收益為 402.87 億元人民幣，以停業 15 天計算，報告估計疫情造成公司的營業收益損失約 50.4 億元人民幣。

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Phot：Shwangtianyuan、蜀海物流