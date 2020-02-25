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【新冠肺炎】港產口罩快將出爐！下午3時開始會員登記

業界頭條 11:33 2020/02/25

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，口罩供應緊張，由港人於屯門設廠的「Mask factory口罩工廠」的口罩即將推出市面，今天下午將開始會員登記。

Mask factory口罩工廠在其 Facebook專頁宣布，口罩將於在 3 月初開始發售。該帖表示，今日（2 月 25 日）下午 3 時開始會員登記，有心訂購口罩又或者想了解該公司最新動向的讀者不容錯過。Mask factory口罩工廠官方網頁：按此

貼文公布了設計中的口罩圖片，並表示產品資訊仍有待發布。創辦人唐先生早前接受傳媒訪問時表示，口罩售價預料最低可至 1 元；阻隔力較強、較高級的口罩預料介乎 1.5 至 2 元左右。

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撰文 : 陳文政

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