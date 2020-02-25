【業界好事】汽車美容公司贈漂白水・10000口罩 一連3日派發

有汽車美容公司將於今日起一連 3 日派發 10,000 個免費口罩及漂白水！每日下午 3 時在荔枝角、九龍灣及北角分店派發，每人可取 10 個口罩。

Auto Beauty 今日下午 3 時起首先會在荔枝角分店派發免費口罩及漂白水，名額 150 個。該公司亦會派發漂白水，有意領取的市民可自備有蓋及不透光膠容器。店舖提醒，現場不設派籌，如名額已滿會立即在 Facebook專頁通知，請密切留意最新消息。

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▲ Auto Beauty在Facebook上的貼文

派發詳情：

荔枝角店 (名額：150個)

時間：2 月 25 日 (星期二)，下午 3:00 開始

地址：荔枝角長順街 5 號長江工廠大廈地下 A 舖 (長沙灣廣場對面)

九龍灣店 (名額：150個)

時間：2 月 26 日 (星期三)，下午 3:00 開始

地址：九龍灣臨利街 5 號富洋工業中心 G7 鋪

北角店 (名額：700個)

時間：2 月 27 日 (星期四)，下午 3:00 開始

地址：七姊妹道 206 號地下 (模範里側)

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Auto Beauty Facebook