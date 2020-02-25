杜汶澤出錢出力! 向有需要人士派發抗疫物資

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。杜汶澤近來變身「抗疫大使」，不斷向有需要人士派發抗疫物資。

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杜汶澤和其網台出錢出力搵抗疫物資，亦有不少善長皆向他捐出抗疫物資，請他可以派發到有需要的市民手上。昨天杜汶澤在 Facebook 上貼文，指己順利把口罩和酒精搓手液等物品，分派到長期腎病患者手上。杜汶澤剛還收到善長 5000 個口罩，經「加持」後便會送到有需要人士手上。

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