  • 25°C
香港時間 : 2020225日 (二) 12:48
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

杜汶澤出錢出力! 向有需要人士派發抗疫物資

行內熱話 02:53 2020/02/25

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。杜汶澤近來變身「抗疫大使」，不斷向有需要人士派發抗疫物資。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

杜汶澤和其網台出錢出力搵抗疫物資，亦有不少善長皆向他捐出抗疫物資，請他可以派發到有需要的市民手上。昨天杜汶澤在 Facebook 上貼文，指己順利把口罩和酒精搓手液等物品，分派到長期腎病患者手上。杜汶澤剛還收到善長 5000 個口罩，經「加持」後便會送到有需要人士手上。

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

日產20萬個口罩! 新世界屯門自設口罩生產線 4 月投產 提供成人及小童口罩
2020/02/24
日產20萬個口罩! 新世界屯門自設口罩生產線 4 月投產 提供成人及小童口罩
【小店有情】元朗髮型屋贈口罩周二派 店主：略盡綿力齊心抗疫
2020/02/24
【小店有情】元朗髮型屋贈口罩周二派 店主：略盡綿力齊心抗疫
澳門政府指疫情影響經濟 提早於 4 月派 1 萬元
今日
澳門政府指疫情影響經濟 提早於 4 月派 1 萬元
小店發售 3M Nexcare 三層口罩 $175 盒/ 26 個
今日
小店發售 3M Nexcare 三層口罩 $175 盒/ 26 個
疫情 杜汶澤 搓手液 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

深水埗小店再返日本口罩 立體設計售 $95 包 (12 個裝)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣