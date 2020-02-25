小店發售 3M Nexcare 三層口罩 $175 盒/ 26 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次有網店蟹貨倉售賣 3M 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關內容】良心價賣 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

雖然市場口罩售價回落，但用戶對 3M 口罩仍有很大需求。蟹貨倉發售的 3M Nexcare Daily 三層口罩為印尼進口，一盒有 26 個售 $175 。購買網址

商店地址:觀塘興業街31號興業中心2樓A室(名創工作室)20號

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】