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小店推抗疫孖寶! AirScreen x ViO VFE 99%口罩

行內熱話 01:34 2020/02/25

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次有網店蟹貨倉售賣抗疫孖寶。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

蟹貨倉在 Facebook 表示，發售日本製隨身掛頸除菌器。產品聲稱能過濾空氣，可使用 60 日。價格為$45  (買任何產品加購$42)。不過這類產品未有指出能否過濾新冠肺炎病毒，效果成疑。

更有效過濾病毒，當然是使用支援 99% VFE 的口罩，店方亦售賣印尼製 Vio Plus 口罩，售 $209 （每人限買一盒）。它支援  99% VFE,BFE.PFE 標準，已並獲美國驗證。購買網址

商店地址:觀塘興業街31號興業中心2樓A室(名創工作室)20號

【相關內容】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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