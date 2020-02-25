【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存

廚師工作時經常受明火、長時間機械性勞動折磨，遂有東主自行設計廚房設備與裝潢解決問題，讓廚房變得既乾淨又清靜，甚至吸引了「粥王」出山，大大提升了餐店出品水平，讓餐館連奪 8 年米芝蓮「必比登美食推介餐廳」。

位於鰂魚涌的「粥麵館」開業 9 年，連奪 8 次米芝蓮推介，創辦人李文基說：「我 10 多歲便學廚，餐館所有職位無論樓面還是出品都做過，有經驗，對於廚師需要甚麼我可以說非常清楚。現時店舖的廚房裝修都是我想出來的。」

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▲ 鰂魚涌「粥麵館」創辦人李文基。

李文基是香港第一批接觸電磁爐的餐飲業人士，對電磁爐功能、優缺點瞭若指掌，創辦「粥麵館」前他專注於私房菜生意。他解釋：「我一直很喜歡雲吞麵和粥，所以當我決定創業時，第一樣便想到做粥和麵。但找人煮粥很難，過往煮粥，爐會一直開明火，師傅的肚會一直被烘著，很難受；又要整天在吊櫃取肉食材料，長時間工作很辛苦。我就不停思考，要怎樣設計才可令員工舒服地工作。」

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最後的成品非常新穎，爐頭方面全面使用電磁爐。李文基指出電磁爐效率極高，加熱的速度與煤氣沒有分別，亦有合適大鍋的設計，煎炒都沒有問題。而煤氣爐為了加大火力，往往會裝上風機，非常嘈吵，媒氣燃燒時又會產生微粒，長久下去廚房會被薰黑，可以說電磁爐是整體來說比明火來得好。

李文基又把將粥的配料都放在特製的平面雪櫃內，廚師一轉身便能取得粥的配料，毋須再用吊櫃；廚房最嘈吵的地方是雪櫃的製冷組件，李文基寧願拉喉，都要將全套的組件放在另一間房，所以他店舖的廚房既乾淨又安靜。他解釋：「明火煲粥最大問題是粥很易滾瀉，流下的粥有機會堵塞爐眼，結果每天下班都要花最少半個小時清理。電磁爐一抹便乾淨又不會熱，就算在電磁爐上填六合彩都不怕！」

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如此用心的設計，讓李文基成功請到已經退休 1 年多的「粥王」出山一同打拼。粥麵館的粥底都以魚、豬肉熬成，配甚麼材料也很合適。麵底方面，店舖向元朗特別訂製，鹼水味非常少，湯底又不計成本採用足料大地魚，說：「普通店舖用細魚，約 40 元一斤，我們就用 60 元一斤的大魚。」

李文基指出，如此不計成本都是為了在巿場上生存，粥麵館不是街舖，位於商業大廈一樓，隔壁都是商住混合區甚至公屋，想做街客比較困難，而出色的粥、麵，便是他最大的撒手鐗。他又說：「米芝蓮和粥麵相關的店舖其實不多，在最初時只有 4 間獲認證，我們便是其中一間。」

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疫情下更要做得出色

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情嚴重影響香港零售飲食市道，但李文基坦言並非第一次遇上。他說：「17 年前沙士時我經營私房菜，當時都好慘，藥房排長龍，我完全無客；去街上派傳單，路人都怕我有病，避之則吉。現在我們會要求員工再做多些，如每位客人入來都要測體溫，員工亦更重視衛生，載好手套、口罩。如果不滿座會就儘量安排客人隔開坐。此外，我們大部分產品都可外賣，讓客人不用等，食得開心又放心。」

地址：鰂魚涌英皇道 683 號嘉里中心 2 樓

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