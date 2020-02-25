  • 25°C
香港時間 : 2020225日 (二) 12:47
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存

商管策略 08:48 2020/02/25

分享：

廚師工作時經常受明火、長時間機械性勞動折磨，遂有東主自行設計廚房設備與裝潢解決問題，讓廚房變得既乾淨又清靜，甚至吸引了「粥王」出山，大大提升了餐店出品水平，讓餐館連奪 8 年米芝蓮「必比登美食推介餐廳」。

位於鰂魚涌的「粥麵館」開業 9 年，連奪 8 次米芝蓮推介，創辦人李文基說：「我 10 多歲便學廚，餐館所有職位無論樓面還是出品都做過，有經驗，對於廚師需要甚麼我可以說非常清楚。現時店舖的廚房裝修都是我想出來的。」

【相關文章】手作蛋糕店定單維持 專注自家創作推優惠留客

鰂魚涌「粥麵館」創辦人李文基。

李文基是香港第一批接觸電磁爐的餐飲業人士，對電磁爐功能、優缺點瞭若指掌，創辦「粥麵館」前他專注於私房菜生意。他解釋：「我一直很喜歡雲吞麵和粥，所以當我決定創業時，第一樣便想到做粥和麵。但找人煮粥很難，過往煮粥，爐會一直開明火，師傅的肚會一直被烘著，很難受；又要整天在吊櫃取肉食材料，長時間工作很辛苦。我就不停思考，要怎樣設計才可令員工舒服地工作。」

【相關文章】疫情造就化妝百貨轉型 官方網紅：每次直播收入等同門市 1 星期

最後的成品非常新穎，爐頭方面全面使用電磁爐。李文基指出電磁爐效率極高，加熱的速度與煤氣沒有分別，亦有合適大鍋的設計，煎炒都沒有問題。而煤氣爐為了加大火力，往往會裝上風機，非常嘈吵，媒氣燃燒時又會產生微粒，長久下去廚房會被薰黑，可以說電磁爐是整體來說比明火來得好。

李文基又把將粥的配料都放在特製的平面雪櫃內，廚師一轉身便能取得粥的配料，毋須再用吊櫃；廚房最嘈吵的地方是雪櫃的製冷組件，李文基寧願拉喉，都要將全套的組件放在另一間房，所以他店舖的廚房既乾淨又安靜。他解釋：「明火煲粥最大問題是粥很易滾瀉，流下的粥有機會堵塞爐眼，結果每天下班都要花最少半個小時清理。電磁爐一抹便乾淨又不會熱，就算在電磁爐上填六合彩都不怕！」

【相關文章】月產40萬罐「鬼佬啤酒」 出品嚴謹獲嘉士伯合作

如此用心的設計，讓李文基成功請到已經退休 1 年多的「粥王」出山一同打拼。粥麵館的粥底都以魚、豬肉熬成，配甚麼材料也很合適。麵底方面，店舖向元朗特別訂製，鹼水味非常少，湯底又不計成本採用足料大地魚，說：「普通店舖用細魚，約 40 元一斤，我們就用 60 元一斤的大魚。」

李文基指出，如此不計成本都是為了在巿場上生存，粥麵館不是街舖，位於商業大廈一樓，隔壁都是商住混合區甚至公屋，想做街客比較困難，而出色的粥、麵，便是他最大的撒手鐗。他又說：「米芝蓮和粥麵相關的店舖其實不多，在最初時只有 4 間獲認證，我們便是其中一間。」

【相關文章】手寫菜單・高質食物平民價 日式餐廳走出港人風格

疫情下更要做得出色

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情嚴重影響香港零售飲食市道，但李文基坦言並非第一次遇上。他說：「17 年前沙士時我經營私房菜，當時都好慘，藥房排長龍，我完全無客；去街上派傳單，路人都怕我有病，避之則吉。現在我們會要求員工再做多些，如每位客人入來都要測體溫，員工亦更重視衛生，載好手套、口罩。如果不滿座會就儘量安排客人隔開坐。此外，我們大部分產品都可外賣，讓客人不用等，食得開心又放心。」

地址：鰂魚涌英皇道 683 號嘉里中心 2 樓

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【一文看清口罩售價】2 月24日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】
2020/02/24
【一文看清口罩售價】2 月24日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】
日產20萬個口罩! 新世界屯門自設口罩生產線 4 月投產 提供成人及小童口罩
2020/02/24
日產20萬個口罩! 新世界屯門自設口罩生產線 4 月投產 提供成人及小童口罩
創業 疫情 美食 私房菜 李文基 餐飲 鰂魚涌 武漢肺炎 新冠肺炎 米芝蓮

下一篇文章

【疫市營商】愈減價反而愈滯銷 Uniqlo捱過去靠40歲顧客？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣