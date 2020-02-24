日產20萬個口罩! 新世界屯門自設口罩生產線 4 月投產 提供成人及小童口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市面上口罩難求，即使有口罩可買都只能「食炒價」，因此近來不少團體或名人都宣布在港生產口罩，務求增加口罩供應，跟港人一同抗疫。其中決定「自己口罩自己做」的就是新世界發展，旗下慈善基金現正籌備本港口罩生產線，選址屯門設無塵廠房，預料 4 月開始投產。

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新世界表示，品牌執行副主席鄭志剛眼時現時的口罩荒問題，故此希望能在本港生產優質口罩。旗下慈善基金現正籌備本港口罩生產線，選址屯門設立無塵廠房處理。廠房會有兩部生產機器從台灣運來香港，而口罩原材料正於東歐國家搜購。若果 4 月能投入生產的話，廠房預計日產量可達 20 萬個囗罩，當中更是成人及小童口罩都會一併生產。

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值得一提的是，新世界會將自家生產的口罩免費派發給非牟利團體，希望藉此幫助基層市民渡過疫情難關，以同心抗疫為前提。

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