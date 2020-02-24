【一文看清口罩售價】2 月24日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】

新冠肺炎（ 武漢肺炎）疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，現時口罩供應緊張，市場更出現「炒價」！因口罩持續缺貨，一罩難求的局面，未知仲要捱幾耐。因出口限制、供不應求等因素，即使是良心商戶，口罩價格亦開始上升，因此這將每日更新口罩市價，希望大家能避免買貴貨。以下資料，綜合連日來各大小商戶的格價，大致分為良心價、一般商戶/網上售價、黑店價，好讓大家可以在搶購口罩時有個參考。

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良心價暫時要靠運氣、或排隊排近數小時才買得到，例如：卓悅、日本城等。一般商戶/網上售價，可能是商戶也要用高價入手、付高昂運費及代購費再作轉售，故此也隨市面供求而有所變動。黑店價就是「堅離地」的炒價！

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2 月 24 日報價更新

東南亞三層外科手術口罩

良心價：HK$75 ~ 100 (50 個)

一般商戶/網上售價：HK$160 ~ HK$220 (50 個)

黑店價：HK$250 或以上 (50 個)

短評：東南亞多國對口罩輸出的規定越來越緊，但由於不少市民可能已有一定數量的口罩，搶口罩熱潮略有降溫，價格與昨日相近。網上仍有以 $100 至 $120 開賣印尼口罩。

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日本三層外科手術口罩

良心價：HK$60 ~ 100 (50 個) , $45 - $59 (30 個) , $40 - $55 (7 個)

2 月 24 日參考：日本 ZODIAC 三層口罩 50 個 @ HK$98

一般商戶/網上售價：HK$230 ~ 300 (50 個)

黑店價：HK$450 或以上 (50 個)

短評：日本爆發疫情，當地人開始瘋搶口罩，供港貨量不多，就連「良心價」也有上調趨勢。不過因東南亞口罩價格平，購買亦開始容易，因此一般商戶/網上售價反而微跌。當然，也有黑心商人將日本貨抬價謀取暴利。

卓悅日本3層口罩50 個裝 $98 / 盒開售 指定5分店派籌

KF94 / N95 / N99 口罩

良心價：約 HK$10 ~ $15 / 每個

2 月 23~24 日參考：Mamison KF94 @ LOG-ON HK$18 / 每個、HK$100 / 6 個

一般商戶/網上售價：HK$18 ~ $25 / 每個

黑店價：HK$30 或以上 / 每個

短評：香港市場其實有不少 KF94 口罩，始終定價昂貴，市場承接力有限。不過，韓國當地疫情也越趨嚴重，當地 KF94 口罩價格亦不斷上升，良心商戶返到平貨嘅機會變得更細，預計價格可能回升。

以上價格只供參考，只希望大家能以較合理的價格購入口罩來作出預防。另外，買家亦要提防沒有認證的劣質口罩，或 KF80 等不能防菌的口罩啊！

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更新截至 2 月 24 日下午 7 時