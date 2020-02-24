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香港口罩將開賣? 香港製造「口罩工廠」官網星期二起供登記做會員

行內熱話 18:28 2020/02/24

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市面上的口罩供應雖然已增加，但早前社會上已有不少大、小企業，準備自設香港製的口罩生產線。其中，「口罩工廠」已生產線已準備得七七八八，官方 Facebook 專頁近日亦多次更新香港製造的口罩產品消息。2 月 24 日口罩工廠於專頁出帖，表示口罩工廠的官網即將上線，將開放於市民登記做會員。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日（不斷更新） <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

口罩工廠表示，官網即將上線，將於 25 日下午 3 時，開始會員登記。官網網址為 https://mymaskfactory.com。帖子中亦有網頁的設計圖片，而所生產口罩產品的資訊，並銷售細節將於之後發佈。根據專頁的設計圖片顯示，口罩工廠將會生產多款不同規格的口罩。據了解，口罩日後將以平均每個低至一元發售，首批出貨將優先提供醫護人員，預計 3 月正式發售。

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 沈穎廉

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