【內附減月費登記方法】香港寬頻跟全港市民逆境同行 將免客戶月費上限 $500

新冠肺炎 （武漢肺炎，NCP）疫情嚴重，香港市況低迷。香港寬頻宣布跟全港市民逆境同行，將免客戶月費上限 $500。

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香港寬頻表示，鑑於肺炎疫情在香港蔓延，為許多企業及家庭帶來沉重壓力，造成經濟損失、削減工資及失業，香港寬頻集團為實踐「成就更美好家園」的核心目標，今天宣布與客戶共度時艱，向全港所有住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃），以及香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud客戶豁免一個月服務月費 ，惠及超過 90 萬香港家庭及公司。此豁免措施為香港人帶來合共超過一億港元的援助。

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由 2020 年 3 月 2 日至 3 月 15 日，所有香港寬頻住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃）可透過 http://www.hkbn.net/ToughTimesTogether 或登入 My HKBN App 登記豁免一個月服務月費 （每個戶口之上限為 $200）。該段時期內，香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud 之商業客戶可透過上述網址登記豁免一個月服務月費 （每個商業登記號碼之上限為 $500）。注意計劃只適用於月費計劃客戶，不包括流動通訊服務。

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