【疫市營商】愈減價反而愈滯銷 Uniqlo捱過去靠40歲顧客？

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）肆虐，除了中國製造業陷入癱瘓外，就連以中國為主要市場的服裝品牌亦受到影響。當中在中國擁有 750 間門市的 Uniqlo（優衣庫）已有超過一半店舖因為疫情而被迫關閉，更因為 Uniqlo 地域、氣候問題造成產品滯銷，為公司經營「雪上加霜」。

氣候原因造成產品滯銷



Uniqlo 除了受到新冠肺炎及韓國罷買日本貨影響生意額外，氣候亦是造成產品滯銷的主因。去年秋天氣溫持續偏高，導致品牌的高價禦寒衣物滯銷。雖然 Uniqlo 的服飾以簡約及功能為主，不易受到潮流趨勢影響，但當中以機能性為賣點的發熱內衣、羽絨，現時的需求卻受制於氣溫變化。

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▲ 發熱內衣、羽絨因受制於氣溫變化，造成需求減少。

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顧客認為定價過高 品牌仍受40代歡迎



除了氣溫變化造成產品滯銷，顧客的購買決定亦會影響產品銷量。Uniqlo 去年第 4 季網上銷售數據顯示，銷售 2 星期以上的商品，價格平均下調 25%，較前去年同期 17% 的減價幅度更大。

雖然公司減價，但不少顧客反映品牌的定價過高，影響購買決定。即使 Uniqlo 一向標榜抵買，但公司每生產 1 件商品，其生產單位就是 100 萬件。只要產品一滯銷，就會加重倉庫負擔，容易積壓存貨。

雖然有顧客認為 Uniqlo 產品定價稍高，但品牌在日本仍然受一群 40 多歲的客人支持。他們認為，Uniqlo 的功能強大且設計簡單，適合成為工作時的服飾。

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