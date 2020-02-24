【小店有情】補習社贈逾2000口罩抗肺炎 今晚派市民明天送清潔工人

葵涌英譽教育補習社於其 Facebook專頁表示，將於今天（2 月 24 日）晚上舉行免費派口罩活動，當中會於晚上 6 時 15 分派籌，6 時 30 分開始領取口罩。每人限取 5 個（需要自備密實袋盛載），名額 400 人，有需要領取口罩的人士留意了。

葵涌英譽教育除於今天（2 月 24 日）晚上 6 時 15 分，於補習社門市（葵涌石籬商場 224 號）舉行免費派口罩活動，讓有需要領取口罩的朋友可以前來領取最多 5 個（需要自備密實袋盛載，名額 400 人）外，也預留 30 盒口罩（每盒 50 個）作慈善義賣。

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雖然英譽教育在其 Facebook專頁的帖提到，每盒口罩成本價為港幣 160 元，但就容許有意購買的朋友可以自由出價，所有款項會全數用作慈善用途，幫助社會有需要人士。

英譽教育還透露，明天（2 月 25 日）將免費派口罩予為市民服務的清潔工人，藉此答謝照顧社區衛生的清潔工人。

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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