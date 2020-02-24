愛心 Tomica 玩具店 即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個

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【一文看清口罩售價】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】
新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次小店 Tomica 香港車迷收藏館售賣日本口罩。
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店方在 Facebook 表示，現貨即場成本發售 $45一包 (每人限購2包)。日本口罩詳情如下。
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日本品牌 Fitty (Silky Touch Queen's Rich 絲質觸感) やや小さめ 5枚入
(個別包装 約14.5cm x 9cm *適合女士、學童、或部份長者*)
細菌を含む飛沫99%カット：BFE試験
ウイルスを含む飛沫99％カット：VFE試験
花粉99％カット：花粉捕集効率試験
微粒子99％カット：PFE試験
店方表示截至2月24 日 14:30 尚有 120 包。更新至2月24 日 19:30 尚有 62 袋!
開店時間 : 2pm-7:30pm(不定期開店)
地址:灣仔道125號國泰88商場3樓T43舖
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