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愛心 Tomica 玩具店 即場平賣日本 Fitty VFE 99%口罩 $45/5個

業界頭條 14:56 2020/02/24

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 今次小店 Tomica 香港車迷收藏館售賣日本口罩。

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨詳情 免炒價平價供貨情況即日不斷更新 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

店方在 Facebook 表示，現貨即場成本發售 $45一包 (每人限購2包)。日本口罩詳情如下。

【相關報道】網售 3M N95 口罩低至 $5.5 起一個

日本品牌 Fitty (Silky Touch Queen's Rich 絲質觸感) やや小さめ 5枚入
(個別包装 約14.5cm x 9cm *適合女士、學童、或部份長者*)

細菌を含む飛沫99%カット：BFE試験
ウイルスを含む飛沫99％カット：VFE試験
花粉99％カット：花粉捕集効率試験
微粒子99％カット：PFE試験

店方表示截至2月24 日 14:30 尚有 120 包。更新至2月24 日 19:30 尚有 62 袋!

開店時間  : 2pm-7:30pm(不定期開店)

地址:灣仔道125號國泰88商場3樓T43舖

【附口罩廠內部相片】不稀罕政府資助! 香港中科土耳其設口罩發產線 日產 12 萬個口罩

 盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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