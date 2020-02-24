【疫市對策】香港青年創業環境嚴峻 望加快審批資助計劃・政府擔保免息貸款

新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情打擊各行各業，Startup 及中小企抗防守能力低，更岌岌可危。香港青年創業家總商會公布《2020 青年企業及中小企問卷》調查結果，多名創業者表示現時經營困難，8 成中小企及青年企業生意受嚴重打擊，逾 6 更打算裁員。該會盼政府可推出措施救亡，如加快審批資助計劃、政府擔保免息貸款等。

騰浪科技創辦人陳慶達表示，公司主要業務是用社交媒體進行大數據分析。當其他大公司虧本，便會向推廣預算「開刀」，變相影響生意。初創企業其實初期都是要虧本，可能要融資黎渡過前期難關，或者用融資做出個短暫「爆發期」。問題是現在現金流、生意成績因新冠肺炎受積大影響，一些外國投資者看到這些關鍵指標，又未了解香港情況，融資就會變得困難。現在就算是我們想要融資，都會想要不要遲一點才做。

陳慶達又指，公司想做融資，通常需 12 至 18 個月，6 個月準備加 6 個月融資，現時不少投資者採觀望態度，可以說是融資「寒冬期」，很多公司難以生存下去。

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《2020 青年企業及中小企問卷》在 2 月 8 至18 日進行，向香港青年企業及中小企透過網上問卷方式了解現時營商環境狀況，及提出希望政府能協助的紓困措施，共收集了 305 份問卷，香港青年創業家總商會主席謝海發表示，過往這些問卷其實回應率甚低，但新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情嚴峻，今次在 24 小時內便收到 200 份問卷回應，反映該商會會員也認為香港陷入了前所未有的困境。

86％ 受訪者認為，現時香港經營環境對業務有嚴重影響。近期經營上遇到的 3 大主要困難為：營業額減威少（92％），現金流緊張（71％）及租金壓力（63％）。38％受訪者預計 2020 年第一及第二季生意額對比往年會下跌超過 一半。65％受訪者更打算精簡公司架構或裁減員工。有超過九成受訪者希望政府能提供補貼及資助，75％受訪者希望政府能豁免公司及牌照費用。

▲ 梁凱喬(左)，陳慶達(右)。

謝海發表示，已將調查結果遞交商務及經濟發展局副局長陳百里提出 3 項建議：現行或建議中的資助計劃額度加深，擴闊現有涵蓋範圍及行業，優化及加快審批流程；政府的防疫抗疫措施進一步增加不同行業及提供多元化支援；公司營運資金可由政府擔保免息貸款，支援新零售及網上營銷業務推廣等。

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青年創業家坦言經營困難

域思集團創辦人陳志偉說：「我們公司主要從事廣告業務、巿場推廣，今時今日不單止零售、旅遊營業額下降，海外巿場亦轉差，其實很多的廣告需求亦一同下降了。某些公司可能一整年的計劃都推遲，甚至取消。」他坦言每年年頭都是行業聘請新血的重要時期，惟現時己錯過了黃金時間，現在行業變化得非常大，傳統行業萎縮，一些電貿服務、或者排隊取籌、取口罩的服務能夠逆巿脫穎而出，在這個大環境之下，希望政府能夠推出有效措拖幫助業界。

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創業配對平台「合伙時代」聯合創辦人梁凱喬表示，該公司近年專注發展大健康醫療、樂齡科技研發和供應鏈，很多時產品都要倚靠內地硬件，現時我們面對形形色色問題，內地工廠到現在都還未完全復工，這裏已拖了近 1 個月；就算復工，他們上班後還要花不少時間才能出貨，有貨後我們還要重新測試，全部加起來，拖慢了足足整個季生產流程，經營成本變成了去年的 2.5 倍。

梁凱喬嘆息，公司面對的問題足足有 5 大項：研究問題，交貨問題，流金流問題，進度問題，市場問題，例如中小企向供應商取貨時，取貨量定然不及大公司，來貨期自然較大公司遲，供應鏈斷，進一步令現金流出問題，甚至會影響下一次融資。她希望政府可以簡化基金、政策，令科創公司可提高存活率。

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