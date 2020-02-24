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【業界有情】酒吧贈逾2,000個口罩 下午派發清潔工・長者優先

業界頭條 13:01 2020/02/24

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再有業界支援對抗新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）！有酒吧將於今日下午 3 時 15 分派發 2,250 個免費口罩予市民，清潔工及 65 歲以上持有長者卡的長者可優先派發，每人可取 5 個口罩。

【相關文章】【業界有情】九龍樂善堂贈口罩予基層家庭及長期病患者 連續5天推限時網上登記

Color Pub在Facebook上的貼文

【相關文章】【新冠肺炎】炒家末日？銅鑼灣旺角藥房直擊 口罩價錢回落近半・供應尚算充裕

ColorPub 在 Facebook 專頁上表示，今次派發的對象除了長者外，亦預留小量名額予其他市民，名額 150 個。至於 65 歲以上持有長者卡的長者及清潔工，可獲優先派發，名額 300 個，店舖提醒市民需自備信封或保鮮袋盛載口罩。

派發口罩詳情﹕
日期: 2 月 24 日 (星期一)
派籌時間: 下午 3:00
口罩派發時間：下午 3:15
地點: 太子西洋菜北街 306 號 Color Pub

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Photo：Color Pub Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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